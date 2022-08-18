Москва, , 08:43 — REGNUM Ориентируются на гороскопы при принятии важных решений 29% жителей России. Не верят в гороскопы и считают астрологию антинаучной и 39%, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа. ру».

Иллюстрация из Часослова герцога Беррийского, отображающая связь знаков зодиака с Гиппократовыми темпераментами. XV век

Из тех, кто доверяет гороскопам, 13% готовы пересмотреть планы по смене работы, 12% откажутся от крупной сделки, например, покупки автомобиля, . 11% перенесут собеседование.

Назначат важные события, ориентируясь на прогнозы астрологов, только на благоприятные дни 10%. Отменят деловую встречу (3%). Откажутся от работы с человеком определенного знака зодиака 2%.

Читают астрологические прогнозы, когда они попадаются им на глаза 45%, не читают — 49% респондентов. Хотели бы составить индивидуальный прогноз у астролога 13%.

Опрос проведен в августе 2022 года. Опрошены 3200 граждан старше 18 лет из всех регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 88% граждан России никогда не посещали гадалок или целителей.

Читайте подробнее: Около 90% граждан РФ никогда не посещали целителей и гадалок