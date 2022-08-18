Таллин, 18 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. На территории Эстонии 18 августа вступило в силу распоряжение правительства, ограничивающее выдачу виз гражданам России. Также документ запрещает жителям РФ въезд в Эстонию по шенгенской визе, выданной в стране.

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония-Россия

В виде исключения на один год посещение Эстонии разрешено студентам, которым это необходимо для завершения обучения в вузах страны. Также в прибалтийскую страну могут въезжать граждане, имеющие долгосрочный вид на жительство, близкие родственники граждан Эстонии, дипломаты и члены их семей, работники, занимающиеся перевозками, а также люди, въезжающие в Эстонию по гуманитарным причинам.

«Возможность [для российских граждан] в массовом порядке посещать Эстонию или ездить через Эстонию в Европу не соответствует сути установленных нами санкций», — прокомментировал ограничения глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.