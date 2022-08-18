Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Отказ Индии осудить российскую спецоперацию на Украине из-за «странного» уважения к России очень удивил Соединённые Штаты. Об этом написал обозреватель Том Роган в статье, опубликованной 17 августа изданием Washington Examiner.

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Роган указал на независимую позицию Индии в вопросе взаимоотношений с Россией, которая не меняется, в отличие от многих стран Запада с «демократическим» устройством.

«Возьмем в качестве примера странное уважение Индии к России. Она продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем. Правительство Нарендры Моди по-прежнему оказывает теплый прием высокопоставленным представителям российских спецслужб. Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине», — отмечает обозреватель.

По мнению автора статьи, правительство Индии подрывает национальные интересы США во внешней политике, в том числе развитие международного сотрудничества по поддержке демократических правительств и стабильности в мире, а также по противодействию противникам Вашингтона.

Роган подчёркивает, что решение Индии сохранить дружественные отношения с Россией создаёт международный резонанс и оказывает важнейшее влияние на расстановку сил в мире.

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