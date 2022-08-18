Донецк, 18 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по посёлку Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 18 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном штабе по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 7:25 нанесён удар с позиций ВСУ в населённом пункте Дружба по Гольмовскому, выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, также украинские войска открыли огонь по Донецку.