Кабул, , 08:00 — REGNUM В Афганистане произошёл взрыв. Как сообщает агентство «Тасним» со ссылкой на сотрудника службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате взрыва в мечети на севере Кабула 21 человек погиб и 40 получили.

Взрыв geralt

В числе жертв взрыва, прогремевшего во время совершения вечерней молитвы в мечети «Сиддикия» в районе «Саркотал Хайрхана» 17-го округа безопасности афганской столицы, — известный богослов маулави Амир Мухаммад Кабули и несколько его учеников.

Источники добавили, что взрыв был вызван бомбой, заложенной внутри мечети.