Рига, , 07:49 — REGNUM Латвийский Совет по конкуренции наложил штраф на три местные фирмы за запрещенное законом картельное соглашение в рамках закупки строительных работ. Об этом на пресс-конференции сообщил глава совета Юрис Гайкис.

Сообщается, что штраф в размере 233 791 евро придется выплатить предприятиям строительной сферы PK Serviss, Koro buve и Tavs laikmets. Предприятие PK Serviss оштрафовано на 99 492 евро, Koro buve — на 128 394 евро, Tavs laikmets — на 5 905 евро.

В ходе расследования было установлено, что эти предприятия договорились об условиях участия в закупке фирмы Lyngson на проектирование и строительство нового производственного здания в Олайне. Общая сумма закупки составила около 2 млн евро, а завершилась она в конце 2019 года. Производственное здание в настоящее время уже построено.

Как подчеркнул руководитель совета, это первый раскрытый картель в закупке, организованной частным заказчиком, раскрытый в Латвии. «Первопричиной» картельного сговора объявлено желание латвийских фирм использовать целевые средства Евросоюза. Поэтому к практически уже оформленному соглашению была привлечена третья фирма, инструктировавшая участников сделки, как провести фиктивную закупку и отклонить поданные конкурентами заявки.