Москва, 18 августа, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Появление гибридного варианта коронавируса «Дельтакрон» произошло когда один человек заразился сразу штаммами «Дельта» и «Омикрон». Об этом рассказал руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как пояснил Семёнов, одновременное инфицирование одного человека сразу двумя штаммами коронавируса происходит крайне редко, но такое возможно. Это было доказано путём исследований коронавируса и его вариантов.

«Вирусы встретились в одной клетке и в процессе размножения обменялись участками генетической информации», — пояснил специалист.

В России на сегодняшний день было подтверждено шесть случаев заражения «Дельтакроном». Все пациенты, инфицированные этим вариантов коронавируса, перенесли болезнь в лёгкой форме, без госпитализации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению эксперта, нет никаких оснований говорить о серьёзной опасности варианта «Дельтакрон» для человека.