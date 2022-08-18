Сеул, 18 августа 2022, 07:02 — REGNUM Военно-воздушные силы Южной Кореи примут участие в военных учениях, которые будут проводиться в Австралии. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Самолёты ВВС Южной Кореи
Самолёты ВВС Южной Кореи
Republic of Korea Air Force

Отмечается, что Сеул направит эскадрилью истребителей KF-16, которые базируются на авиабазе в городе Чхунджу, в австралийский город Дарвин. Учения будут проходить с 29 августа по 7 сентября. Также от Южной Кореи на маневры направят один самолет-заправщик KC-330 и 130 военнослужащих.

Предполагается, что шесть истребителей KF-16 прибудут в Дарвин уже 19 августа. По дороге в Австралию они отработают дозаправку в воздухе. В ВВС Южной Кореи отметили, что участие в маневрах позволит Сеулу усилить свои возможности в проведении военных операций.

Напомним, международные военные учения Pitch Black пройдут в Австралии с 29 августа по 7 сентября. В них примут участие более 100 самолетов из десяти стран, включая США, Великобританию и Францию.