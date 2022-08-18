Сеул, 18 августа, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Южной Кореи примут участие в военных учениях, которые будут проводиться в Австралии. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Republic of Korea Air Force Самолёты ВВС Южной Кореи

Отмечается, что Сеул направит эскадрилью истребителей KF-16, которые базируются на авиабазе в городе Чхунджу, в австралийский город Дарвин. Учения будут проходить с 29 августа по 7 сентября. Также от Южной Кореи на маневры направят один самолет-заправщик KC-330 и 130 военнослужащих.

Предполагается, что шесть истребителей KF-16 прибудут в Дарвин уже 19 августа. По дороге в Австралию они отработают дозаправку в воздухе. В ВВС Южной Кореи отметили, что участие в маневрах позволит Сеулу усилить свои возможности в проведении военных операций.

Напомним, международные военные учения Pitch Black пройдут в Австралии с 29 августа по 7 сентября. В них примут участие более 100 самолетов из десяти стран, включая США, Великобританию и Францию.