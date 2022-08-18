Таллин, , 06:57 — REGNUM Власти Эстонии в 00:00 18 августа закрыли границу для граждан России с выданными эстонскими консульскими учреждениями шенгенскими визами.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас EU2017EE Estonian Presidency

В решении, которое правительство премьер-министра Каи Каллас приняло 11 августа, предусмотрены исключения для сотрудников дипломатических представительств России в Эстонии и членов их семей, для близких родственников граждан Эстонии и обладателей постоянного вида на жительство в республике, а также для ряда других категорий лиц.

Ранее Каллас заявила, что для россиян, учитывая происходящие на Украине события, допуск в ЕС является привилегией, а не вопросом прав человека и свободы передвижения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, въезд в Эстонию власти республики могут закрыть и для тех граждан РФ, которые получили шенгенские визы в других государствах ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Эстонии объявил, что граждан РФ не пустят даже с визами других стран