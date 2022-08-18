Ростов-на-Дону, 18 августа, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Российских военнослужащих, раненых в ходе спецоперации по освобождению Донбасса от украинских боевиков и проходящих лечение в госпитале в Ростове-на-Дону посетили звёзды театра и кино. Об этом 18 августа сообщило издание «Известия».

Mil.ru В военном госпитале

Поддержать военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию, приехали народный артист России Валерий Баринов, заслуженный артист России актёр Андрей Мерзликин, народный артист России солист Мариинского театра оперный певец Василий Герелло, актер Стас Старовойтов, фолк-рок-группа «После 11».

Музыканты совместно со звёздами театра и кино устроили для военнослужащих импровизированный концерт на открытом в воздухе в парке при госпитале. Артисты выразили своё уважение и поддержку участникам спецоперации, поделились с ними своими творческими планами, а также пожелали выздоровления. После концерта актёры и музыканты долго общались с военнослужащими в неформальной обстановке.

«Приехать сюда и помочь тем, благодаря кому мы продолжаем жить привычной жизнью, и сказать свои слова поддержки, чтобы ребята не теряли дух и радость», — пояснил цель своего приезда актёр Мерзликин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что писатель Захар Прилепин предложил лишать артистов, критикующих армию России, возможности играть военных в театре и кино.