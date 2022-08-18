Пуэнте-Альто, , 05:52 — REGNUM В Чили вечером 17 августа произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом 18 августа сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Чили (сс) Evelyn Proimos

Подземные толчки были зафиксированы в 22:10 по местному времени в 34 километрах к юго-востоку от города Ранкагуа (212 тыс. жителей) и в 83 километрах к юго-востоку от города Пуэнте-Альто (столица провинции Кордильера, 510 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 103 километра.

О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в море Банда у северного побережья Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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