Токио, , 05:47 — REGNUM Дизайнер Ханаэ Мори, создатель костюмов для десятков кинофильмов, балета «Золушка» Рудольфа Нуреева и единственный член парижской гильдии дизайнеров от-кутюр из Японии скончалась на 97-м году жизни в Токио. Об этом 18 августа сообщило агентство Kyodo.

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Ханаэ Мори родилась в 1926 году в префектуре Симанэ, окончила Токийский женский христианский университет. В 1951 году она открыла свое первое ателье-студию, где впоследствии создала свои первые кинокостюмы. Первое широкое признание к Мори пришло в 1965 году, после показа в Нью-Йорке, где дизайнер представила коллекцию одежды «Восток встречается с Западом».

В семидесятых годах у Мори уже были свои дома моды в Лондоне, Париже и Нью-Йорке и она стала первым дизайнером из Азии, принятым в парижскую гильдию модельеров высокой моды.

Мори создала костюмы для оперы «Мадам Баттерфляй» в Ла Скала, несколько линеек формы для бортпроводников авиакомпании Japan Airlines, а также форму для японских школьников и спортсменов-олимпийцев. Мори разработала костюмы для десятков кинофильмов, а также стала автором свадебного платья для Масако Овады, невесты наследного принца Японии, а сейчас уже императора Нарухито.

Мори была награждена японской Медалью с Пурпурной лентой за вклад в науку и искусство, а во Франции была удостоена Ордена Почётного легиона.