Пекин, , 05:03 — REGNUM Глава двухпартийной группы японских законодателей, работающих над продвижением так называемых отношений с островом Тайвань, Кэидзи Фуруя, как сообщается, планирует посетить остров на следующей неделе на фоне усиления напряженности в регионе после провокационного визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и следом делегации конгресса США во главе с сенатором США Эдом Марки, сообщает 17 августа газета Global Times.

Китай и Япония Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Китайские эксперты не сочли удивительным, что Япония как союзник США намерена вскоре последовать примеру «старшего брата» и координировать свои действия с США в провоцировании Китая по тайваньскому вопросу.

Ссылаясь на источники, близкие к этому вопросу, японское информационное агентство Kyodo сообщило, что Фуруя, который возглавляет «Консультативный совет членов Парламента Японии и Тайваня», как ожидается, встретится с региональным лидером Тайваня Цай Инвэнь и «чиновниками из министерства обороны» острова в ходе трехдневной поездки начиная с понедельника.

«Япония использует так называемый визит членов конгресса, чтобы продемонстрировать поддержку США, и окажет США услугу, помогая ослабить сильное давление Пекина на Вашингтон», — сказал заместитель директора Центра американских исследований Фуданьского университета Синь Цян в интервью Global Times.

Однако этот шаг будет рассматриваться как нарушение принципа «одного Китая», и материковая часть Китая примет ответные меры, включая, но не ограничиваясь этим, усиление учений по боевой готовности и патрулирование вокруг острова Тайвань, а также официальные представления Японии, сказал Синь.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал во время очередной пресс-конференции 17 августа Японию соблюдать принципы четырех политических документов между Китаем и Японией, продемонстрировать важность для нее двусторонних отношений с Китаем практическими действиями и приложить конструктивные усилия для улучшения и развития двусторонних отношений усилия.

Согласно сообщению Kyodo, совет был создан покойным премьер-министром Японии Синдзо Абэ перед его смертью и служил каналом связи между Японией и островом, поскольку у них нет дипломатических отношений. Заместитель декана Института современных международных отношений Университета Цинхуа Лю Цзянъюн сказал Global Times, что совет печально известен тем, что в нем работают законодатели правого толка, которые придерживаются сильных протайваньских настроений и настаивают на улучшении отношений с островом Тайвань.

Фуруя был правой рукой покойного премьер-министра Абэ, и совет стоял за почти каждым взаимодействием японских политических деятелей с властями Тайваня, ссылаясь на визит парламентской делегации во главе с бывшими министрами обороны Японии Сигэру Исибой и Ясукадзу Хамадой в августе на остров Тайвань и виртуальную встречу между Абэ и Цай в марте, отметил Лю.

Репортеры Global Times выяснили, что Фуруя, будучи председателем совета, посещал остров и встречался с Цай в декабре 2018 года, октябре 2019 года и январе 2020 года, а предстоящая поездка на Тайвань на следующей неделе станет его первой после посещения панихиды по покойному лидеру сепаратистов острова Тайвань Ли Туэн-хуэю в сентябре 2020 года.

По данным японских СМИ, Фуруя будет сопровождать генеральный секретарь совета Минору Кихара, а во время его встречи с Цай они обсудят отправку делегации членов совета на проведение стратегического диалога между законодателями Японии, США и острова Тайвань. Однако Япония также проявляет проницательность в своих отношениях с островом Тайвань, поскольку она не посылает ни одного члена кабинета, который мог бы представлять правительство, отметил Синь.

Лю сказал, что власти Тайваня развивают канал связи Конгресса с целью выйти за рамки нынешнего взаимодействия между островом и Японией и создать хаос в китайско-японских отношениях в связи с празднованием важной годовщины в этом году.