Пекин, 18 августа, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Китай высоко оценивает критику президентом России Владимиром Путиным провокационного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, поскольку позиция Путина демонстрирует китайско-российскую стратегическую координацию на высоком уровне и твердую поддержку, которую обе страны оказывают друг другу по вопросам, касающихся их основных интересов, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает 17 августа газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Комментарии Вана прозвучали после того, как Путин раскритиковал тайваньский визит Пелоси как «тщательно спланированную провокацию» на 10-й Московской конференции по международной безопасности 16 августа.

Путин раскритиковал визит Пелоси на Тайвань, заявив, что это была «не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам»

Высказывания Путина демонстрируют последовательную и твердую поддержку Россией Китая по тайваньскому вопросу с соблюдением «четырех «не», включая непризнание «независимости Тайваня», «двух Китаев» или «одного Китая, одного Тайваня», а также отказ от поддержки членства Тайваня в международных организациях, к которому могут присоединиться только суверенные государства, а также запрет на продажу оружия Тайваню, заявил директор Института евразийских исследований Китайского института современных международных отношений Дин Сяосин.

Путин обвинил США в попытке продлить конфликт на Украине в своем вступительном слове на Московской конференции по международной безопасности, заявив, что некоторые западные страны пытаются отвлечь внимание своей внутренней общественности от острых социальных и экономических проблем, перекладывая свои собственные неудачи на Россию и Китай. Дин сказал Global Times, что напряженность в Тайваньском проливе является одной из главных тем Московской конференции по международной безопасности, и стратегическая координация между Китаем и Россией будет усиливаться.