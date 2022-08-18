Пекин, , 04:47 — REGNUM Комментируя эксклюзивное интервью Global Times с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, представитель Министерства иностранных дел Китая сказал, что Китай ценит заботу и усилия Шарифа по практическому сотрудничеству между двумя странами, и готов работать с Пакистаном над Китайско-Пакистанским экономическим коридором (CPEC), а также в других областях, сообщает 17 августа газета Global Times.

Шахбаз Шариф Shehbaz Sharif

«Премьер-министр Шахбаз Шариф несколько раз высоко отзывался о китайско-пакистанских отношениях и CPEC. Он глубоко заботится о практическом сотрудничестве между нашими двумя странами и многое сделал для его развития. Китай ценит это», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь на пресс-брифинге 17 августа.

Ван отметил, что Китай готов сотрудничать с Пакистаном в реализации общего понимания между китайскими и пакистанскими лидерами.

На основе обеспечения надежной реализации и функционирования существующих проектов Китай готов объединить усилия с Пакистаном для дальнейшего сосредоточения внимания на сотрудничестве во многих областях — промышленности, средствах к существованию, сельском хозяйстве, науке и технике, а также информационных технологиях — чтобы превратить CPEC в демонстрационную программу для высококачественного сотрудничества в рамках «Пояса и пути».

Ранее Global Times опубликовала эксклюзивное интервью с Шарифом, в котором он поделился своими взглядами на «железное братство» китайско-пакистанских отношений и на общий мир и стабильность в регионе. Он также решительно опроверг идею о том, что некоторые страны могут воспринимать CPEC как угрозу.

Шариф сказал, что CPEC — это долгосрочный план для двух стран по оказанию взаимной поддержки на долгом пути к развитию. Он сказал, что надеется увидеть скорейший прогресс в реализации крупных инфраструктурных проектов, которые находятся в стадии разработки, включая Стратегическую железнодорожную магистраль (ML-1).

Шариф также высоко оценил развитие Китая. Он сказал, что китайская цивилизация наложила глубокий отпечаток на весь регион, а модель управления Китая, быстрая модернизация, экономическое развитие и политика, ориентированная на интересы людей, преподают уроки всем развивающимся странам, включая Пакистан.

На пресс-конференции Ван выразил уверенность в том, что Китай успешно проведет 20-й Съезд Коммунистической партии Китая (КПК), который обеспечит новый план дальнейшего развития страны. Это также будет в значительной степени способствовать дружественному сотрудничеству Китая с Пакистаном и другими странами по всему миру и внесет важный вклад в прогресс человечества.

Шариф сказал Global Times, что он полностью уверен в том, что китайская нация осуществит свою мечту о национальном возрождении под руководством КПК, и сказал, что, по его мнению, Китай готов выполнить свои обязанности в качестве крупной страны и укрепить международное сотрудничество с целью построения сообщества с общим будущим для всего человечества.