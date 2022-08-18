Рамалла , 18 августа, 2022, 04:46 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб в ходе столкновений палестинцев с израильской полицией в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщает Общество Красного Полумесяца Палестины (PRCS).

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Кроме того, еще не менее 30 человек получили ранения, из них четверо — огнестрельные. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Столкновения вспыхнули после того, как силовики прибыли для охраны израильских верующих, посещающих Гробницу Иосифа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Старом городе Иерусалима неизвестные обстреляли автобус возле Стены Плача и ранили семерых человек.

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