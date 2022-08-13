Тель-Авив, Израиль, 14 августа, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Как минимум семь человек получили ранения в результате обстрела неизвестными автобуса возле Стены Плача в Иерусалиме. Об этом 14 августа сообщила служба скорой помощи «Маген Давид Адом» (MDA) в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Стена Плача

Уточняется, что автобус обстрелял неизвестный возле Стены Плача в Старом городе Иерусалима. После стрельбы по автобусу злоумышленник скрылся.

В результате обстрела получили ранения семь человек, из них двое находятся в тяжёлом состоянии. Ещё пятеро получили ранения лёгкой и средней степени тяжести. Всем пострадавшим казана первая медицинская помощь на месте, сейчас их везут в медучреждение.

На месте происшествия работают представители экстренных служб и силовики. Ведётся розыск нападавшего.