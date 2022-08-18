Пекин, 18 августа 2022, 04:34 — REGNUM Постоянная высокая температура, охватившая обширную территорию Китая с 13 июня этого года, была оценена как самая суровая и продолжительная жара в истории страны с 1961 года, когда начались полные записи метеорологических наблюдений, объявил 17 августа Национальный климатический центр Китая (NCC).
Эта оценка была сделана на основе всестороннего рассмотрения средней интенсивности, диапазона воздействия и продолжительности аномальной жары в этом году. По данным центра, волны жары в этом году характеризуются большой продолжительностью, широким диапазоном, высокой интенсивностью и сильной экстремальностью. По состоянию на 15 августа, явления высокой температуры продолжались 64 дня, что является самым продолжительным периодом с 1961 года и на два дня больше, чем в 2013 году.
Национальный метеорологический центр (NMC) шесть дней подряд выдавал высшее предупреждение о жаре по всему Китаю, прогнозируя зной в целом ряде регионов от 35 до 39 градусов Цельсия В частности, восточная часть провинции Сычуань на юго-западе Китая, средняя и западная части города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая, средняя и северная части провинции Хунань в центральном Китае, средняя часть провинции Цзянси в восточном Китае и западная часть провинции Чжэцзян в восточном Китае испытали на себе жару в 40 градусов Цельсия и выше.
NMC прогнозирует, что устойчивые волны жары будут продолжаться в течение 7-10 дней во многих районах, включая провинции Сычуань, Хубэй и Цзянсу, Аньхой и Чжэцзян. Самая высокая прогнозируемая температура может достигать от 35 до 38 градусов Цельсия, а в некоторых местах, возможно, превышать 40 градусов.
Всесторонний анализ, проведенный NMC, показывает, что продолжительность этой региональной волны тепла будет увеличена, а общая интенсивность будет вырастет еще больше. По сообщениям СМИ, устойчивая высокая температура вызвала засуху во многих местах по всей стране, реки и озера пересыхают и вызывают нехватку воды для орошения сельскохозяйственных угодий и питья.