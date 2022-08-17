Вашингтон, 18 августа, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Соединенные Штаты отказываются называть конкретные сроки возможного ответа США на предложения Ирана по иранской ядерной сделке. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга.

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«Мы их изучаем. Так дело обстояло вчера (16 августа — прим. ИА REGNUM). Так дело обстоит и сегодня (17 августа — прим. ИА REGNUM)», — заявил он.

Прайс подтвердил, что США получили предложения Тегерана через Евросоюз. При этом он отказался назвать сроки, когда Белый дом будет готов дать ответ на иранские предложения по возобновлению ядерной сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Иран представил свой ответ на последний проект потенциальной ядерной сделки со стороны Евросоюза. В Тегеране подчеркнули, что для возобновления сделки необходимо решение США четко соблюдать все пункты договоренностей.