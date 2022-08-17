Рабат, 18 августа, 2022, 01:29 — ИА Регнум. По меньшей мере 22 человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в центральной части Марокко, сообщает портал Hesspress.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Еще 30 человек, в том числе несколько детей, пострадали. Авария произошла недалеко от города Хурибга. Автобус направлялся в населенный пункт Фких-Бен-Салах и перевернулся по пути следования. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в Болгарии попал в ДТП туристический автобус с детьми из Сербии. В результате случившегося пострадали восемь детей и четверо взрослых.

Читайте также: В Болгарии перевернулся автобус с детьми из Сербии