Москва, 18 августа, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Делегация МАГАТЭ не может пока приехать на территорию Запорожской атомной электростанции из-за обстрелов с украинской стороны, заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий в ходе Обзорной конференции ДНЯО.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Первое, что должно быть сделано, — это остановлены обстрелы ЗАЭС украинской стороной. Не может туда приехать делегация, пока оттуда ведутся обстрелы, это опасно», — заявил он.

Ранее Вишневецкий рассказал о диалоге с МАГАТЭ и ООН по вопросу организации поездки миссии агентства на территорию Запорожской АЭС. По его словам, департамент безопасности ООН не сможет в должной мере гарантировать безопасный проезд экспертов к атомной электростанции через украинскую территорию. Дипломат подчеркнул, что такая поездка представляет большой риск при любых обстоятельствах.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа киевская армия вновь обстреляла Энергодар в Херсонской области. При этом не менее шести снарядов попали на территорию Запорожской АЭС. О причиненном ущербе пока не сообщалось.