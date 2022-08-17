Воротынский район, Нижегородская область, , 23:34 — REGNUM Площадь пожара в Воротынском районе увеличилась до 2,89 тыс. гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Нижегородской области.

Пожар в заповеднике Пресс-служба управления МЧС по Мордовии

«В Михайловском и Разнежском участковых лесничествах Михайловского районного лесничества действует нелокализованный пожар на площади 2 890 гектаров», — цитирует представителя ведомства ТАСС .

По информации МЧС, угроза перехода огня в населенные пункты отсутствует, эвакуация жителей не требуется. На пожаре работают 166 человек личного состава и 66 единиц техники. В ликвидации возгорания принимают участие подразделения минлесхоза Нижегородской области, силы МЧС, а также другие привлеченные к тушению пожара организации.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло еще 11 августа. Пожар идет по местам горельников 2010 года. Местность здесь болотистая и труднопроходимая, что затрудняет локализацию пожара. До ближайшего населенного пункта — около 22 км. 17 августа стало известно, что огонь перешел на территорию Юринского района Марий Эл. Причем там работы по тушению пожара ведутся с 15 августа. В Нижегородской области 17 августа задымление и запах гари наблюдаются на территории девяти муниципальных образований, в том числе в Нижнем Новгороде, Дзержинске и на Бору.

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