Лондон, , 08:58 — REGNUM Британская актриса Кирби Хауэлл-Баптист («Песочный человек») примет участие в съёмках сериала «Сахар». Об этом 17 августа сообщило издание Deadline.

Кирби Хауэлл-Баптист Цитата из интервью на телевидении

В шоу актриса присоединится к ранее приглашённому Колину Фарреллу, однако кого именно ей предстоит сыграть — не уточняется. Съёмки проекта должны стартовать до конца 2022 года.

Напомним, «Сахар» расскажет о жизни и работе детектива из Лос-Анджелеса (США). Автором сериала выступит Марк Протосевич («Клетка»)

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