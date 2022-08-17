Вашингтон, 17 августа, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что России со стороны США нужно прежде всего признание наличия у РФ национальных интересов, а также уважение и готовность вести диалог на равноправной взаимоуважительной основе. Об этом Антонов заявил сегодня, 17 августа, в эфире телеканала «Россия-24».

Министерство обороны Российской Федерации Россия и США

«По большому счету, нам немного надо от США. Нам нужно признание наших национальных интересов, уважение и готовность вести с нами диалог на равноправной взаимоуважительной основе. Бегать ни за кем не будем. Проживем, конечно, без Coca-Cola, у нас напитки гораздо вкуснее», — сказал Антонов.