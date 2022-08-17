Москва, , 22:00 — REGNUM Российские космонавты Денис Матвеев и Олег Артемьев вернулись на борт МКС, завершив свой выход в открытый космос, сообщает 17 августа Роскосмос.

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«Самочувствие экипажа хорошее, — сообщили в Роскосмосе. — Незавершённые работы будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Артемьев, а затем и Матвеев, вышедшие сегодня в открытый космос, вернулись досрочно на борт по решению Центра управления полётами.

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Они выходили в открытый космос для монтажа телекамер дополнительного обзора манипулятора ERA. Кроме того, в их задачу входили перенос и подключение внешнего пульта управления EMMI.

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