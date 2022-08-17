Рим, , 21:57 — REGNUM Итальянский предприниматель Флавио Бриаторе (известный прежде всего по работе в «Формуле-1») не намерен выдвигать свою кандидатуру на парламентских выборах, об этом он заявил журналистам 17 августа.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Бриаторе отметил, что на политику у него «нет времени», и выразил надежду, что правоконсервативные партии одержат победу и смогут самостоятельно сформировать новое правительство.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.