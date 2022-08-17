Минск, 18 августа, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Делегация из Белоруссии прибыла в освобождённую Россией часть Запорожской области. Еë возглавил председатель организационного комитета политической партии «СОЮЗ» Сергей Лущ. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Rosbelsoyuz.su Сергей Лущ

«Работаем сегодня в одном из районов Мелитополя. Привезли детское питание, медикаменты, подгузники для взрослых. Понимаем, как сейчас сложно людям, но ждëм скорейшего завершения спецоперации и хотим искренне, чтобы вернулся мир на вновь освобождённые территории», — рассказал Сергей Лущ.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время российская армия освободила около 70% Запорожской области. Под контролем киевского режима остаëтся город Запорожье.