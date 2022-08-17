Саратов, , 21:00 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 17 августа на COVID-19 обследовали 3 959 041 человека. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала пандемии в Саратовской области провели 4 252 729 исследований на коронавирусную инфекцию. За минувший день в регионе выявили 186 новых случаев заражения. Суточный показатель заболеваемости составил 7,69 на 100 тыс. населения, темп прироста — 0,07%.

Тестирование населения на COVID-19 осуществляется на базе 24 лабораторий, в том числе в 17 медорганизациях, подведомственных облминздраву.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего подтверждено 258 882 случая заражения коронавирусом, выздоровели 251 272 пациента, скончался 6001 человек.

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