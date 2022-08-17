Вашингтон, 17 августа, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Беспрецедентно тяжёлыми являются на сегодняшний день отношения России и США, заявил 17 августа российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов в эфире «России 24».

ИА REGNUM Флаги США и России

«Ситуация прискорбная, — сказал Антонов. — Хочется сказать другие слова, но не получается». Российский дипломат отметил, что Вашингтон разрушил «всё, что создавалось последние годы».

И если ещё два года назад, при 45-м президента США Дональде Трампе, шла речь «о сложных отношениях», тогда ещё «выгоняли российских дипломатов, отбирали собственность», то на сегодняшний день ситуация «просто беспрецедентная».

По словам российского дипломата, сейчас между двумя странами контакты осуществляются только единичные, в целом же диалог парализован, и это очень плохо для геополитики в целом.