Бишкек, 17 августа, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Проблема нехватки природного газа в странах Туркестана будет периодически проявляться, поэтому у Газпрома имеются хорошие перспективы в этом регионе. Об этом заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, передаёт «Нефть и капитал».

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По словам эксперта, поскольку в Казахстане запасы газа распределены неравномерно, северным регионам республики было бы удобнее использовать российское «голубое топливо», а не казахстанское.

«Кроме того, попутный газ, из которого главным образом состоят газовые запасы Казахстана, перерабатывать сложно — на многих проектах гораздо проще его просто закачивать обратно в пласт», — добавил он.

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Также Правосудов отметил, что с каждым годом Туркестанскому региону будет требоваться всё больше природного газа, поскольку его население увеличивается быстрыми темпами.

«У Киргизии нет собственных запасов газа. При этом Газпрому принадлежит вся система газопроводов этой страны. Сейчас туда приходит узбекский и туркменский газ. Однако Узбекистану уже самому не хватает газа. Остается Туркмения, но она практически все объемы продает в Китай», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2014 года корпорация «Газпром» приобрела 100% акций киргизского газового монополиста ОАО «Кыргызгаз» за $1 и выплатила долги Киргизии (около $40 млн) перед поставщиками газа из Узбекистана и Казахстана, а также пообещала до 2030 года повысить уровень газификации республики с 20% до 62% и обеспечить около 400 населенных пунктов доступом к «голубому топливу».

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