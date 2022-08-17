Москва, , 19:59 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в июле снизилась на 69,6 млн рублей, или на 8,7%, и по состоянию на 1 августа составила 732,1 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Кошелёк Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы на начало августа 259,8 млн рублей (35,5%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала 2022 года, ещё 136,3 млн рублей (18,6%) — долги, сохраняющиеся с 2021 года, 336,0 млн рублей (45,9%) — с 2020 года и ранее.

Сообщается что на 1 августа задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 43,9%, строительной сферы — 14,3%, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 11,3%, добычи полезных ископаемых — 8,5%, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений — 8,4%, транспорта — 6,3%.