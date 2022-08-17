Вашингтон, , 19:50 — REGNUM Выдать визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН главе МИД России и главе российской делегации Сергею Лаврову потребовало от Госдепа США посольство РФ, заявил 17 августа посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов в эфире «России 24».

Выступление Сергея Лаврова на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 27 сентября 2019 года Mid.ru

Кроме того, визу на въезд в США Госдеп должен разрешить выдать и другим членам российской делегации: 77-я сессия ГА ООН будет уже скоро – во второй половине сентября в Нью-Йорке.

Также обращение направлено в Белый дом. Российская сторона требует «незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации», отмечает Антонов.

Комментируя ситуацию с визами, которые США, пользуясь своим положением, ведь ООН базируется в Нью-Йорке, задерживают, Антонов отметил, что 18 августа посетит Госдеп.

Российский дипломат заявил, что намерен «поднять именно эту проблему – проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра» и всей делегации, тем более что многие иностранные представители хотят видеть Лаврова, беспокоятся о том, будет ли он участвовать в прениях.

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