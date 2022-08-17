Москва, , 19:30 — REGNUM Законопроект, предлагающий обязать лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, в течение пять дней сообщать в прокуратуру обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц с коррупционными предложениями, внесен правительством РФ в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа.

В сопроводительных материалах отмечается, что сейчас в федеральном законодательстве такой порядок установлен, например, для депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации.

Законопроектом предусматривается, что за невыполнение указанной обязанности чиновники несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.