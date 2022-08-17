Краснодар, , 19:24 — REGNUM В Краснодарском крае за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 1181 человек, выписаны с выздоровлением 719 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Кубани 17 августа.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

На амбулаторном лечении с подтвержденным COVID-19 находятся 5426 человек, госпитализация потребовалась 471 пациенту. В тяжелом состоянии остаются пять человек.

Всего на Кубани подтвердили 274 704 случая заражения коронавирусом, выздоровел 257 821 пациент. Зарегистрировано 10 986 случаев смерти среди пациентов с COVID-19.