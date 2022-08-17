Ростов-на-Дону, 17 августа, 2022, 19:24 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выявили 610 носителей коронавируса, после COVID-19 выписаны 86 пациентов. Об этом сообщается на портале «Стопкоронавирус. рф» 17 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

За сутки на стационарное лечение отправлено 59 пациентов. Зарегистрирован один летальный исход среди ковид-пациентов.

С начала пандемии в Ростовской области подтверждено 389 159 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 374 093 человека. Справиться с COVID-19 не смог 10 971 пациент.