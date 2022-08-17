Брюссель, 17 августа, 2022, 19:14 — ИА Регнум. «Не спекулировать» на теме взрывов в Крыму предложил генсек НАТО Йенс Столтенберг 17 августа в беседе с журналистами в Брюсселе.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

Отвечая на вопрос, располагает ли НАТО информацией о том, по какой причине произошли взрывы в Крыму, в частности, 16 августа, Столтенберг заявил, что не уполномочен «углубиться в детали нашей разведки и спекулировать».

При этом он добавил, что у Киева, по мнению руководства НАТО, есть право на самооборону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа произошла, как заявили в Минобороны РФ, диверсия в Крыму в районе Джанкоя. В результате взрыва пострадали два человека.