Энергодар, Украина, 17 августа 2022, 19:10 — REGNUM Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел города Энергодара в Запорожской области. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает военно-гражданска администрация города.
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«Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодара», — сообщили в ВГА.
Власти призывают жителей города переместится в безопасные места.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Энергодаре были схвачены два наводчика артиллерии ВСУ. Оба оказались сотрудниками Запорожской атомной электростанции.