Москва, 17 августа, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Не верить информации о том, что командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Виктор Соколов, призвали в отделе информационного обеспечения Черноморского региона Минобороны РФ, передаёт 17 августа РБК.

Mil.ru Матросы Черноморского флота

«Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», — сообщает издание.

Ранее «РИА Новости Крым» распространило информацию о том, что Соколов назначен главой Черноморского флота.