Москва, 17 августа 2022, 21:16 — REGNUM Известная российская телеведущая Ксения Собчак отреагировала на попадание в список артистов, которые владеют недвижимостью на территории Латвии. Об этом 17 августа 2022 года сообщило издание «Комсомольская правда».
«Всё звучит прекрасно, но только причем тут опять я? Вначале квартира за ярд в Сочи, теперь «недвижка» в Латвии — я прям круче Абрамовича. Нет у меня «недвижки» в Латвии. Я в прекрасном отеле Baltic Beach жила. Приходили бы на огонек», — заявила Собчак. Стоит отметить, что в 2009 году телеведущая действительно приобрела квартиру в Юрмале (Латвия), однако дальнейшая судьба той недвижимости в настоящий момент неизвестна.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Ксения Собчак уехала в Латвию. По словам телеведущей, она покинула территорию России ради отпуска, однако многие поклонники обвинили её в непатриотизме.
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