Москва, , 21:16 — REGNUM Известная российская телеведущая Ксения Собчак отреагировала на попадание в список артистов, которые владеют недвижимостью на территории Латвии. Об этом 17 августа 2022 года сообщило издание «Комсомольская правда».

Собчак задает вопрос Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Всё звучит прекрасно, но только причем тут опять я? Вначале квартира за ярд в Сочи, теперь «недвижка» в Латвии — я прям круче Абрамовича. Нет у меня «недвижки» в Латвии. Я в прекрасном отеле Baltic Beach жила. Приходили бы на огонек», — заявила Собчак. Стоит отметить, что в 2009 году телеведущая действительно приобрела квартиру в Юрмале (Латвия), однако дальнейшая судьба той недвижимости в настоящий момент неизвестна.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Ксения Собчак уехала в Латвию. По словам телеведущей, она покинула территорию России ради отпуска, однако многие поклонники обвинили её в непатриотизме.

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