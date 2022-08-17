Глава Ставрополья Владимиров посетил подшефный район в ЛНР
Антрацит, ЛНР, 17 августа, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проверил ход восстановительных работ в подшефном районе ЛНР. Вместе с председателем Думы Ставрополья Николаем Великданем он побывал на объектах, которые приводят в порядок бригады ставропольских специалистов в Антрацитовском районе, сообщили 17 августа в пресс-службе главы региона.
В числе объектов была школа №19 в городе Антраците. Её ремонт уже завершен. Для учащихся школ района делегация со Ставрополья передала пять тысяч книг российских и советских авторов, включенных в школьную образовательную программу.
Книги будут распределены по библиотекам 32 школ района. За такой подарок районный глава Сергей Саенко поблагодарил ставропольцев.
Напомним, Ставропольский край заключил соглашение о сотрудничестве с Антрацитовским районом Луганской Народной Республики. В этот район направлены бригады рабочих со Ставрополья для оказания помощи в восстановлении мирной жизни.