Антрацит, ЛНР, 17 августа, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проверил ход восстановительных работ в подшефном районе ЛНР. Вместе с председателем Думы Ставрополья Николаем Великданем он побывал на объектах, которые приводят в порядок бригады ставропольских специалистов в Антрацитовском районе, сообщили 17 августа в пресс-службе главы региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Машина с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса

В числе объектов была школа №19 в городе Антраците. Её ремонт уже завершен. Для учащихся школ района делегация со Ставрополья передала пять тысяч книг российских и советских авторов, включенных в школьную образовательную программу.

«Помимо того, что мы восстанавливаем социальную инфраструктуру, мы участвуем в развитии детей в Антрацитовском районе. Мы хотим, чтобы они приступили к занятиям в обновленных школах, по новым учебникам и книгам. Это отношение выражается и в этой гуманитарной акции, которую организовали наши земляки», — рассказал Владимиров.

Книги будут распределены по библиотекам 32 школ района. За такой подарок районный глава Сергей Саенко поблагодарил ставропольцев.

Напомним, Ставропольский край заключил соглашение о сотрудничестве с Антрацитовским районом Луганской Народной Республики. В этот район направлены бригады рабочих со Ставрополья для оказания помощи в восстановлении мирной жизни.