Бухарест, , 18:04 — REGNUM Полиция города Кэлэраши (Южная Румыния), расположенного неподалеку от румынско-болгарской границы, изъяла рекордную в новейшей истории страны партию контрабандной продукции. Об этом 17 августа сообщает бухарестский информационный портал News.ro.

Согласно официальной информации, правоохранители остановили для проверки автопоезд с турецкой регистрацией, перевозивший 7 тыс. упаковок с одеждой и обувью известных европейских торговых марок. При этом водитель транспортного средства, направлявшийся из Германии в Турцию, не смог предъявить необходимых документов на груз.

По предварительным данным, экспертиза показала, что упомянутые товары не являются подделкой. Их рыночная стоимость может составить до $8,5 млн.