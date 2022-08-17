Энергодар, Украина, , 18:04 — REGNUM В Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция, местные власти задержали двух наводчиков артиллерии украинских войск. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает министерство внутренних дел Запорожской области.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

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Сообщается, что оба задержанных — сотрудники Запорожской АЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские войска систематически обстреливают Запорожскую атомную станцию, создавая угрозу ядерной катастрофы. Так, власти Запорожской области заявили, что ВСУ пытаются повредить систему охлаждения АЭС, чтобы вызвать неконтролируемую ядерную реакцию.