Женева, Швейцария, 17 августа, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Число зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 во всем мире за последние четыре недели увеличилось на 35%. Об этом сообщил на пресс-конференции 17 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебрейесус

По его словам, только за последнюю неделю ВОЗ получила данные о 15 тысячах умерших пациентах с коронавирусом по всему миру.

«Это абсолютно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для сдерживания распространения инфекции и спасения жизней», — подчеркнул Гебрейесус.

Глава ВОЗ также сообщил, что «Омикрон» на сегодняшний день остаётся доминирующим штаммом коронавируса, при этом на его вариант BA.5 приходится более 90% выявленных случаев за последний месяц.