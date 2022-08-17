Нарва, Эстония, , 17:42 — REGNUM Эстонско-российская граница на КПП в Нарве закрыта для крупногабаритного грузового транспорта «ориентировочно на три месяца», сообщила 17 августа Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация.

Граница

Это ограничение начинает действовать с 18 августа. Оно вызвано введёнными в Эстонии правилами организации дорожного движения, касающимися пересечения государственной границы республики.

Комментируя это нововведение, представитель местных правоохранителей пояснил, что решение было принято не в один момент, а долго рассматривалось полицией и таможней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нарва, где русскоязычное население составляет 90%, оказалась в центре скандала в связи с тем, что в этом городе, по решению республиканских властей, снесли ряд советских памятников, в том числе танка Т-34.

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