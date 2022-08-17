Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Известный актёр Оуэн Уилсон рассказал о предупреждении, которое ему сделала студия Marvel после того, как он поделился деталями своего персонажа в сериале «Локи». Об этом сообщило издание Independent 17 августа.

Оуэн Уилсон Цитата из т/с «Локи». Реж. Кейт Херрон. США. 2021 год

«Когда я проговорился, что ношу усы [в роли Мобиуса], я получил зловещее сообщение «Первый промах». Я не знаю, от кого оно было», — признался Уилсон. Он также предположил, что автором загадочного сообщения был президент студии Кевин Файги, использовавший одноразовый телефон.

Напомним, в сериале «Локи» Оуэн Уилсон исполняет роль агента Мобиуса. Выход шоу состоялся 9 июня 2021 года.

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