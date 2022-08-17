Москва, , 17:22 — REGNUM Колоссальным является рост товарооборота России и Китая, заявил 17 августа глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в эфире «России 24».

Нефтепровод Россия — Китай Government.ru

Он уточнил, что в прошлом году товарооборот достиг $140 млрд, а в этом «он растёт колоссальными темпами». Между Россией и Китаем создана такая система двусторонних связей, которые они работают в разных сферах и на разных уровнях.

Также набирают обороты отношения с Индией, которая у России покупает нефть, вооружения, продовольствие, удобрения, поставляя в РФ «целый комплекс» важных товаров, добавил дипломат.

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