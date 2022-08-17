Нижний Новгород, , 17:09 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 236 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 416 486 человек на 17 августа, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 72 жителя области, накануне в больницы попали 48 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 431 333 случая заражения коронавирусом, из них 394 — за минувшие сутки. 11 610 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки и накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области подтвердили 458 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 72 жителя региона.