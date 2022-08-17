Екатеринбург, , 17:06 — REGNUM В Екатеринбурге одна из коммунальных организаций заплатит миллион рублей из-за травмирования ребёнка при падении в котлован. Об этом сообщает 17 августа пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл 3 декабря 2019 года. Установлено, что возле детской площадки была выкопана траншея для осуществления работ на сетях водоснабжения. Но ограждение отсутствовало. В результате несовершеннолетний упал в траншею. Его здоровью был причинён тяжкий вред.

Суд признал одного из сотрудников виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое и повлекло это происшествие. А затем по иску прокурора с фирмы были взысканы деньги в виде компенсации морального вреда. Решение суда уже вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, суд обязал один из детских садов Екатеринбурга уплатить 306 тыс. рублей компенсации морального вреда и расходов на лечение. Ранее в этом учреждении один воспитанник едва не задушил другого.

Кроме того, в Орджоникидзевском районе коммунальщиков заставили выплатить деньги ребёнку, сломавшему ногу на скользком тротуаре. А в Кушве наказали детский сад, в котором воспитанник получил ушибленную рану головы.

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