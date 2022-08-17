Белгород, 17 августа, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Бывший врач горбольницы №2 Белгорода, осуждённый за смерть пациента во время драки с ним, выходит на свободу по условно-досрочному освобождению.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Медика в марте 2016 года приговорили к девяти годам и двумя месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. До 2021 года он отбывал наказание в ИК-7 в Валуйках, где получил 14 поощрений за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и активное участие в спортивно-массовых мероприятиях. Затем суд заменил врачу оставшийся срок на более мягкий вид наказания — отправил его на четыре года и один месяц на принудительные работы с удержанием из зарплаты осуждённого в доход государства 10% в колонию общего режима в Алексеевке. В новой ИК его также характеризовали положительно, осуждённый подал прошение об условно-досрочном освобождении. Алексеевский районный суд при поддержке прокуратуры поддержал прошение, на свободу медик должен выйти 19 августа. Кроме того, бывший хирург снова сможет работать в системе здравоохранения, сообщает 17 августа издание «БелПресса».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 29 на 30 декабря 2015 года в горбольницу обратился мужчина с подозрением на желудочное кровотечение. Во время осмотра он ударил ногой медсестру, та рассказала об инциденте коллеге. Врач «заступившись» за женщину, ударил пациента по лицу, тот упал и умер. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма от удара затылком о твёрдую поверхность пола.